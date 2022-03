Ladispoli. Silvia Marongiu apre la sua campagna elettorale

LADISPOLI – “Per la città finalmente un segnale di luce e di speranza giunge dalla bellissima serata di presentazione delle candidata sindaca Silvia Marongiu, organizzata presso lo Stabilimento Columbia”.

Così in una nota congiunta tutte le forze sostenitrici della candidatura: Partito Democratico Ladispoli – Movimento 5 Stelle Ladispoli – Europa Verde – Ladispoli nel Cuore – Articolo Uno – Rifondazione Comunista – Consigliere Comunale Giuseppe Loddo – Con Silvia per Ladispoli.

“Partecipazione ed entusiasmo hanno caratterizzato l’incontro di tutte le forze politiche e civiche a suo sostegno, in vista delle prossime elezioni comunali – commentano – È stata l’occasione per conoscere una donna dinamica, leale, preparata, sensibile; dimostrazione di come tanti anni di impegno sociale e politico, se portati avanti con la giusta dedizione, possono portare a risultati da cui partire per nuovi e più ambizioni obiettivi. La serata è iniziata con un video introduttivo, realizzato per far conoscere a tutti i cittadini chi è realmente Silvia Marongiu e le ragioni della sua candidatura. L’evento, andato sold out rispetto alla capienza massima del locale consentita dalle normative antiCovid, ha visto la partecipazione di molti rappresentanti delle forze politiche nazionali, regionali e provinciali che hanno portato il saluto e dichiarato i motivi del supporto a Silvia. Bellissima è stata anche la voglia dei convenuti dì intervenire e far sentire il loro appoggio”.

“La forza di una comunità – conclude la nota – slogan della campagna, fonda i suoi capisaldi nell’ascolto, nell’impegno e nella cura dei bisogni di tutti; partendo da questi principi dunque l’appuntamento di venerdì ha così posto le basi per un percorso impegnativo quanto avvincente, concepito per fare della fiducia verso il prossimo la forma di governo migliore per una Ladispoli che ha sempre guardato avanti con grandi aspettative. Buon Vento Silvia, tutti noi siamo con te”.