Ladispoli. Scuolabus, aperte le iscrizioni

LADISPOLI – La Flavia Servizi rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio Scuolabus per l’anno scolastico 2020-2021.

Le domande per il rinnovo, a cui dovrà essere allegata la tessera scuolabus 2019-2020, dovranno essere presentare entro il 30 giugno.

Le domande per le nuove iscrizioni (materna, elementare e passaggio dalla scuola materna alla scuola elementare) dovranno essere presentate dal 1 luglio al 31 luglio. La priorità sui posti disponibili verrà stabilita in base alla data di presentazione delle domande.

Alle domande dovrà essere allegato il modello Isee, in caso contrario verrà applicata la tariffa più alta. Lo Sportello Scuolabus si trova in piazza Falcone ed è aperto al pubblico il martedì dalle ore 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 e il giovedì dalle ore 11:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 17:30.

Per maggiori informazioni e per la modulistica:

https://www.flaviaservizi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1780:anno-scolastico-2020-2021-servizio-scuolabus&catid=33&Itemid=133