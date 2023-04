Ladispoli. “Sagra del Carciofo”, performer Lis al concerto de “I ladri di carrozzelle”

LADISPOLI – “Ieri con il concerto inclusivo di Ladri di Carrozzelle abbiamo potuto ammirare il vero senso delle parole accessibilità ed inclusione”.

Con queste parole il delegato del sindaco Alessandro Grando al progetto “Ladispoli una città che sa ascoltare”, Marco Cecchini ha commentato il concerto di ieri sera in piazza Rossellini dove chiunque ha potuto partecipare grazie alle bravissime performer Lis (Lingua Italiana dei Segni), coordinate dalla direttrice artistica Laura Santarelli dell’Accademia Europea scuola Interpreti Lis.

“Per Ladispoli e per la Sagra del carciofo – ha proseguito Cecchini – è stata la prima volta in assoluto di un concerto con Performer Lis. L’Amministrazione Grando ha molto a cuore il progetto “Ladispoli una città che sa ascoltare” e lo sta dimostrando e faremo in modo che ogni evento in piazza sia un evento per tutti”.

Inoltre anche sul treno storico che è arrivato a Ladispoli, grazie alla disponibilità dell’Associazione Terra Tua in collaborazione con Fondazione FS, era presente un’interprete della lingua dei segni che ha affiancato le guide durante la visita guidata alla Sagra.