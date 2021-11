Ladispoli. Sabato 27 novembre presidio sanitario presso il centro commerciale La Palma

LADISPOLI – “Un grande presidio sanitario mobile dedicato alle vaccinazioni, compreso il Covid, alla prevenzione ed alla possibilità di porre domande a medici e sanitari. Una risposta importante in un momento storico complicato nel quale la tutela della salute deve essere al primo posto nelle priorità dell’amministrazione comunale”.

Con queste parole il delegato alla sanità, Pasquale Raia ha annunciato l’iniziativa “Restare in salute” che si svolgerà sabato 27 novembre presso il centro commerciale “La Palma” in piazza Falcone a Ladispoli.

“Dalle ore 9,00 alle 13,00 – prosegue il delegato Raia – in collaborazione con la Regione Lazio e l’Azienda sanitaria locale Rm4, offriremo ai cittadini la possibilità di effettuare una serie di esami, prenotazioni per screening del tumore del collo dell’utero e del colon retto e le mammografie per le donne over 50 che erano state sospese nei mesi scorsi. Ci si potrà vaccinare per prima, seconda e terza dose per il Covid e per influenza, antitetanica, pertosse e tante altre patologie. L’obiettivo è la realizzazione di una vasta campagna di prevenzione, siamo certi che i cittadini aderiranno in massa a questa iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Ladispoli”.