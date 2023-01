Ladispoli. Rosolino: “Un successo l’incontro con i giovani”

LADISPOLI – “Uno scambio proficuo di idee e di proposte interessanti dai ragazzi per i ragazzi”. Con queste parole il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Riccardo Rosolino, ha commentato l’esito dell’incontro che si è svolto venerdì scorso al Centro di Arte e Cultura in previsione della costituzione del Consiglio comunale dei giovani.

“L’incontro è stato un successo – ha proseguito Rosolino – e sono felice dell’aver programmato una bozza dei prossimi incontri e scadenze dedicate, in primis, alla ricostituzione del Consiglio Comunale dei Giovani che, ora più che mai, si sta concretizzando. Diverse saranno le tappe e le novità che porteranno alle elezioni del Consiglio Giovanile, in primis la modifica della fascia di età con la quale ci si potrà candidare e votare che passerà dai 15 ai 14 anni, fino ai 25, la raccolta delle firme per la costituzione delle liste e il coinvolgimento della popolazione giovanile, fino ad arrivare alle elezioni nella primavera 2023”.