Ladispoli. Rosario Sasso nuovo presidente dell’Avo

LADISPOLI – L’Avo Ladispoli (Associazione Volontari Ospedalieri ODV) ha rinnovato le proprie cariche scadute quest’anno e come primo pensiero ringrazia la presidente uscente Anna Rita Pirisi per l’ottimo lavoro che ha portato avanti nell’ultimo direttivo ma anche e soprattutto per il suo contributo determinante nella storia dell’associazione, essendo stata presidente per ben sedici anni. Da parte sua, Anna Rita ringrazia tutti i volontari che le sono stati vicini e che hanno permesso all’associazione di crescere, di radicarsi nel territorio, e precisa che tutto ciò non sarebbe stato possibile senza lo spirito di collegialità e collaborazione con cui ha sempre voluto improntare la gestione di Avo.

La recente e particolare Assemblea, svolta con elezioni eccezionalmente in tre giorni – per rispetto delle norme anti-assembramento – ha rinnovato il proprio consiglio direttivo con le seguenti cariche: Rosario Sasso presidente; Barbara Nassisi vicepresidente; Teresa Fiorentino segretaria; Alexandre Minozzi tesoriere; Carmelo Ferraro, Fabiana Javarone, Annamaria Tosti consiglieri.

Avo Ladispoli è rimasta fedele alla propria mission originale e l’umiltà e lo spirito di dedizione verso il prossimo caratterizzano l’opera dei volontari dell’associazione, che non è mai venuta meno laddove si manifesta il disagio, continuando a prestare servizio in Ospedale, nelle RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), nei centri diurni, nelle case di riposo, nei luoghi di aggregazione giovanile, a domicilio. Di fondamentale importanza rappresentano in Avo la sinergia ed il “fare rete” con altre associazioni locali, e le numerose iniziative organizzate – una su tutte la “Festa del Sorriso” – hanno proprio lo scopo di valorizzare il Volontariato e creare nuove collaborazioni.

Quest’anno, a causa del Coronavirus, alcune attività, in particolare quelle nelle strutture per anziani, sono state sospese, mentre altre, come l’assistenza domiciliare, hanno già ripreso.

“Sebbene Avo Ladispoli presti servizio da oltre 30 anni, è come se ereditassi un’associazione nuova e altamente motivata – sostiene il nuovo presidente Rosario Sasso – a me e al nuovo direttivo ci attende ora un compito tanto difficile quanto stimolante: proseguire nell’attività di crescita e di continuo rinnovamento che consente ad Avo di rispondere prontamente alle esigenze della società, con particolare rifermento alle fasce più deboli e disagiate. Già abbiamo intenzione di programmare incontri a settembre (se le condizioni lo permettono) per mettere a punto una strategia organizzativa e definire il nuovo programma.”

L’associazione, infine, coglie l’occasione per invitare a donare il 5×1000 con la dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale 91010540580.