Ladispoli. Ripavimentazione strade, dopo via Roma si passa a via Duca degli Abruzzi

LADISPOLI – “Dopo il completamento di via Roma, da questa mattina sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Duca degli Abruzzi”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che prosegue il piano di ripavimentazione della rete stradale di Ladispoli che ha visto un investimento di tre milioni di euro da parte dell’Amministrazione comunale.

“L’intervento in via Duca degli Abruzzi – ha proseguito De Santis – è la risposta concreta alle richieste dei cittadini di questa via storica di Ladispoli dove già, nei mesi scorsi, è stato implementato l’impianto di illuminazione. I lavori di rifacimento del manto stradale interesseranno sia il centro cittadino che le periferie. Grazie al ribasso d’asta della gara di appalto potremo intervenire anche nei quartieri Miami, Cerreto e Palo Laziale”.