Ladispoli. Riparte il “Nido dei Nonni”

LADISPOLI – Importante segnale di ripartenza dopo un lungo periodo di sospensione.

Avo Ladispoli comunica che oggi, 1 dicembre 2021, è stato riattivato finalmente il progetto “Nido dei Nonni”, progetto ideato da Avo Ladispoli e cooperativa Cassiavass col sostegno del Comune di Ladispoli.

L’attività è partita in modalità “ristretta” ma era importante ricominciare dopo quasi due anni di sospensione dovuti alla pandemia Covid. Pian piano, ci auguriamo, si potrà procedere con il servizio dal lunedì al venerdì e con un numero maggiore di utenti.

Il progetto prevede che alcuni utenti, disabili e/o anziani, già registrati per questo servizio, vengano presi presso la propria abitazioni e portati in un luogo, nel caso specifico al Centro Anziani di via Milano che ringraziamo per l’ospitalità, e fargli trascorrere una mattinata in compagnia, farli socializzare, scambiarsi due parole.

“Oggi Mirella ed Annamaria, con il supporto di Mina, Teresa ed Antonio, era molto contenti di ritrovarsi assieme, fare due chiacchere e riprendere almeno in parte la vita normale dopo tanti mesi in cui tutti noi siamo stati limitati nei contatti con amici e parenti – commentano dall’Avo Ladispoli – Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Natale di serenità, di pace e di speranza in un futuro migliore”.