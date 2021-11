Ladispoli. Rimodulate le tabelle per l’erogazione dei buoni spesa

LADISPOLI – “Per cercare di andare incontro alle esigenze di molti più cittadini abbiamo deciso di rimodulare le modalità per l’erogazione dei buoni spesa a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e di quelli in stato di bisogno”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando, alla luce delle 1493 domande arrivate, ha annunciato che è stato emesso un nuovo avviso con nuove tabelle.

“Con le tabelle precedenti – ha proseguito Grando – e i fondi a disposizione avremmo potuto elargire i buoni spesa solo ad un terzo dei richiedenti. Per questo motivo, di concerto con l’assessore alla Politiche sociali Fiovo Bitti, abbiamo stabilito di rivedere i canoni per dare una risposta più ampia alla cittadinanza. In questo modo potremo infatti erogare il contributo a circa il doppio dei nuclei familiari. La distribuzione dei buoni spesa inizierà questa settimana. I cittadini verranno contattati telefonicamente e riceveranno i buoni spesa all’indirizzo indicato nella domanda”.

