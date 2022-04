Ladispoli. Rifacimento stradale, iniziati i lavori al quartiere Miami

LADISPOLI – “Gli interventi di rifacimento del manto stradale non stanno riguardando solo il centro cittadino ma anche i quartieri residenziali della nostra città”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che ieri sono iniziati lavori di ripavimentazione di alcune arterie del quartiere Miami.

“Tutti gli interventi – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis – sono inseriti nel piano di ripavimentazione della rete stradale di Ladispoli che ha visto un investimento di tre milioni di euro da parte dell’Amministrazione comunale. Non interesseranno solo il centro cittadino, Viale Italia e tutte le sue traverse, ma anche quartieri periferici e, oltre al Miami, interverremo al Cerreto e Caere Vetus. I lavori di asfaltatura sono stati pianificati per restituire alla città strade sicure e decorose. Nonostante i due anni di blocco per la pandemia l’Amministrazione comunale ha investito per il rifacimento delle strade di Ladispoli circa 5 milioni di euro”.