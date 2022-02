Ladispoli rende omaggio ai suoi militari caduti nella Prima Guerra Mondiale

LADISPOLI – “Ladispoli rende omaggio ai concittadini militari caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Uomini che, non dimentichiamo, hanno perso la loro vita per garantire la libertà”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che nell’ambito delle celebrazioni commemorative per il Centenario della Prima Guerra Mondiale, avvenute in tutta Italia, grazie all’interessamento delle locali Associazioni d’Arma, in particolare dell’Associazione Arma Aeronautica sezione di Ladispoli-Cerveteri, è stato possibile far coniare dall’ Ente certificato dalla Regione Friuli “Coordinamento Albo D’Oro Grande Guerra” che si trova ad Udine, le #medaglie commemorative per tutti i militari concittadini caduti della I Guerra Mondiale.

“È stato fatto – ha commentato il presidente dell’Associazione Arma Aeronautica sezione di Ladispoli-Cerveteri, Stefano Visione – un meticoloso lavoro di verifica, nome per nome, di tutti i caduti, confrontando i dati dell’Albo d’Oro con tutte le altre informazioni faticosamente reperite, cosa che ha portato anche a scoprire vecchi errori ed inesattezze: Un ringraziamento in particolare per la dedizione e l’impegno profuso al Luogotenente Alessandro Degortes, socio dell’Associazione Arma Aeronautica, grazie al quale è stato possibile ricostruire un passato lontano. Le medaglie, ognuna delle quali riporta il nome del caduto, il grado ed il Reparto di appartenenza, verranno consegnate, nell’ambito di una cerimonia, ai parenti dei caduti, e qualora non fosse possibile reperirne, rimarranno esposte in una teca presso la Sede Comunale”.