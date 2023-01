Ladispoli. Regionali: il Collettivo “Adelante” sostiene Claudio Marotta

LADISPOLI – Dal Collettivo “Adelante” di Ladispoli riceviamo e pubblichiamo:

“Il 12 e 13 febbraio le cittadine e i cittadini della regione Lazio saranno chiamati a eleggere il nuovo Presidente di regione e i suoi consiglieri.

All’interno del Collettivo Adelante ci siamo a lungo confrontati sull’eventualità di metterci in gioco.

Siamo convinti, come già affermato nel nostro manifesto politico, di quanto nel campo della sinistra sia sempre più necessario creare le condizioni per rifondare una sinistra di governo, plurale, aperta alle esperienze migliori, con uno spirito “collettivo e identitario”, con la capacità di far stare insieme esperienze diverse, abdicando ai contenitori vuoti e ai leaderismi di passaggio.

È giunto il tempo in cui tutto ciò va ricostruito esprimendo scelte politiche ben definite creando strumenti che possano tornare a dare centralità e tenere insieme le questioni ambientali e sociali, di uguaglianza, di diritto alla salute, di pacifismo; offrire dunque forza e risorse alle necessità primarie delle cittadine e dei cittadini del Lazio e in particolare del nostro territorio. Come Collettivo Adelante è quindi emersa l’esigenza di aspirare a un progetto organizzato e chiaro che abbiamo trovato nella proposta di Claudio Marotta, candidato nella lista “Verdi e Sinistra” che, pur avendo soli 37 anni, è da tempo attivista Politico impegnato in realtà come Casetta Rossa e in particolare su tematiche come i beni comuni e il diritto all’abitare, è stato per due volte Assessore alla cultura e alle politiche giovanili nell’ottavo Municipio di Roma e più di altri ha dimostrato di volersi muovere in questa direzione e di possedere gli strumenti necessari per far bene e realizzare, in modo più ampio, quel laboratorio politico attuato da tempo da Massimiliano Smeriglio, parlamentare Europeo, ex vice presidente della Regione Lazio.

A breve porteremo Claudio sul territorio per raccogliere le istanze delle cittadine e dei cittadini e raccontare il suo e il nostro progetto per Ladispoli e per il comprensorio.

“Insieme per ricostruire quel campo largo della sinistra collettivo, plurale, identitario. Adelante!”

Collettivo Adelante Ladispoli