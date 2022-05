Ladispoli. Presentato il progetto “Spiagge sicure 2022”

LADISPOLI – “Le nostre spiagge libere costituiscono un bene pubblico prezioso e rappresentano la nostra migliore pubblicità in ambito turistico. La mia Amministrazione ha sempre capito tale importanza e, ogni anno, abbiamo sempre incrementato i servizi e la fruibilità sulle spiagge”.

Con queste parole il Sindaco Alessandro Grando ha presentato il progetto “Spiagge Sicure 2022”, che inizierà il primo fine settimana di giugno per diventare completamente operativo dal 1° luglio.

“Daremo una risposta concreta all’esigenza di garantire maggiore sicurezza e accessibilità sulle nostre spiagge – ha continuato il sindaco – Torneranno le torrette di salvamento: 2 Marina di San Nicola, 2 a Palo Laziale e 2 nel quartiere Caere Vetus (una sulla spiaggia libera di Via Santa Marinella e una sulla spiaggia limitrofa allo stabilimento La Baia). Sulla spiaggia di Torre Flavia, inoltre, nei fine settimana, sarà presente un’unita cinofila di salvamento. Oltre agli assistenti bagnanti, in ognuna delle 6 postazioni saranno presenti tutte le dotazioni di sicurezza necessarie, sedie job e passerelle fino alla battigia per garantire l’accesso al mare anche alle persone con difficoltà motoria. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di pianificazione svolto dal delegato al Demanio Marittimo avv. Pierpaolo Perretta e dall’Ufficio Demanio comunale guidato al Comandante Sergio Blasi, a cui va il mio personale ringraziamento e quello di tutta l’Amministrazione. Continueremo a valorizzare le nostre spiagge – ha concluso il Sindaco Grando – e ad implementare i servizi legati al turismo, con una particolare attenzione all’inclusione sociale”.