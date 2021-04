Ladispoli. Posizionati sette punti di raccolta degli oli esausti

LADISPOLI – Sono stati posizionati in questi giorni sette centri per la raccolta differenziata degli oli vegetali esausti. I cittadini possono conferire olio alimentare confezionato, olio alimentare derivato da frittura, olio alimentare residuo da vasetto sott’olio, olio alimentare residuo del tonno e simili, olio alimentare scaduto. Gli oli prima di essere conferiti devono essere raccolti in un contenitore di plastica ben sigillato.

Le postazioni di raccolta si trovano:

Centro di Raccolta comunale – via degli Aironi 1

Conad Superstore – viale Europa

Carrefour Market – via Glasgow 52

Carrefour Market – via Ancona 18/22

Eurospin – Palo Laziale

Crai – via Palo Laziale 62

Supermercato Fresco – via Flavia 121

Si ricorda che l’olio di frittura contiene e veicola sostanze inquinanti che derivano dalla combustione, un chilo di olio vegetale esausto può inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati. Il corretto smaltimento, invece, consente di riciclarli per l’uso industriale, per produrre, ad esempio, lubrificanti e saponi.