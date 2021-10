Ladispoli. Ponte Bikila, Ladispoli Attiva: “Lavori a settembre, un’altra promessa non mantenuta”

LADISPOLI – “Il sindaco e la sua amministrazione avevano promesso di riprendere e concludere i lavori di ristrutturazione del ponte Abebe Bikila entro il mese di settembre, ma a quanto pare per questa maggioranza contano di più le inaugurazioni che le manutenzioni”.

Inizia così una nota del movimento civico Ladispoli Attiva, che sottolinea come il ponte Bikila sia ancora parzialmente inagibile da ormai più di un anno, per motivi di sicurezza, e come da Palazzo Falcone l’ultima notizia in merito risalga esattamente a un mese fa.

“Non ci sembra che il mese di settembre abbia portato con sé avverse condizioni metereologiche tali da impedire l’inizio dei lavori – commentano da Ladispoli Attiva – pertanto sollecitiamo tutta l’amministrazione comunale, a dare il via alle opere di riqualificazione e messa in sicurezza, rispettando le tante promesse fatte, ovvero: la totale revisione delle parti metalliche, la tinteggiatura, la sostituzione del tavolato del camminamento e l’implementazione di un sistema di illuminazione a led. Sistema, che ricordiamo potrà anche illuminare a giorno il ponte ma non sarà mai sufficiente a fare luce sulle inadempienze di questa sciagurata amministrazione”.