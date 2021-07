Ladispoli. Ponte Bikila: “I lavori inizieranno dopo l’estate”

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale risponde a Ladispoli Attiva in merito al ponte Bikila: “I lavori di riqualificazione del ponte Abebe Bikila sono stati già appaltati e che inizieranno alla fine dell’estate. Avviare i lavori nei mesi di luglio e agosto avrebbe comportato la chiusura totale della passerella con conseguenze e disagi per la passeggiata dal lungomare centrale a lungomare Marina di Palo. L’intervento prevede la totale revisione delle parti metalliche, quindi la tinteggiatura con apposite vernici e la sostituzione del tavolato del camminamento. Inoltre, per garantire maggiore sicurezza, verrà implementato il sistema di illuminazione, con luci led”.