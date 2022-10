Ladispoli. Perretta: “Utilizzato un utilizzatore dell’arenile all’insegna della sostenibilità, dell’inclusione e dello sport”

LADISPOOLI – “Si tratta di un Piano di Utilizzazione dell’Arenile all’insegna della sostenibilità, dell’inclusione e dello sport; uno strumento indispensabile per una fruizione responsabile della costa e per il rilancio turistico della nostra città, che passa attraverso l’implementazione dei servizi e la valorizzazione del patrimonio storico e delle bellezze naturali del nostro territorio. La pianificazione prevede inoltre che il 70% delle nostre spiagge rimarranno di libera fruizione per residenti e turisti.”

Con queste parole il consigliere comunale Pierpaolo Perretta, delegato alla Pianificazione costiera, ha commentato l’adozione del PUA avvenuta nella seduta consiliare del 25 ottobre.

“La strada per l’approvazione definitiva del PUA – ha proseguito Perretta – è ancora lunga. Questa adozione consentirà un approfondimento della pianificazione ed un confronto con la cittadinanza e le imprese di settore, anche attraverso lo strumento delle osservazioni, con le quali chiunque potrà esprimere valutazioni o proporre modifiche e/o variazioni del piano presentato, attuando così quel percorso partecipativo con la città, sempre utile su argomenti così importanti. Successivamente ci sarà l’adozione definitiva che si esprimerà sulle osservazioni pervenute e poi si dovrà indire una conferenza di servizi con la Regione Lazio per l’approvazione definitiva. Il nostro obiettivo – ha concluso Perretta – è di riuscire a terminare l’iter complessivo nei primi mesi dell’anno nuovo”.