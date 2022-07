Ladispoli. PD: “Palestra all’Alberghiero: un traguardo raggiuto grazie a Città metropolitana”

CIVITAVECCHIA – Dal Circolo del Partito Democratico di Ladispoli riceviamo e pubblichiamo:

“Il Partito Democratico di Ladispoli esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto dall’Istituto Alberghiero con la costruzione della palestra, che avrà la grandezza di un vero e proprio palazzetto dello sport.

Un traguardo che arriva da lontano, reso possibile grazie alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alla supervisione di uno dei suoi consiglieri, Federico Ascani, al quale va tutto il ringraziamento del Partito per l’impegno profuso fino ad oggi all’interno dell’ente.

La Città Metropolitana, infatti, aveva partecipato all’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, con il progetto riguardante la Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto presso l’istituto scolastico polifunzionale “Giuseppe di Vittorio” in via Federici snc a Ladispoli (RM) per un finanziamento di 1.883.286,62.

L’edificio, la cui edificazione è prevista in un lotto di superficie di circa 22.100 mq., è concepito con l’obiettivo di dotare il territorio di una struttura idonea a ospitare sia attività propedeutiche, formative o di mantenimento, che agonistiche, come la pallacanestro (secondo le prescrizioni FIBA) e la pallavolo.

Nello specifico il progetto prevede:

– la realizzazione di un volume principale, corrispondente alla zona di attività sportiva vera e propria;

– un edificio servizi, nel quale trovano collocazione gli spogliatoi, l’infermeria, i servizi igienici, il magazzino e la centrale termica;

– una palestra di dimensioni di circa 25,30 x 35,00 mt;

– un collegamento funzionale coperto largo mt 1,20 che permetterà agli studenti dell’Istituto di raggiungere l’impianto in piena sicurezza ed in ogni condizione ambientale;

– accorgimenti progettuali per l’abbattimento di barriere architettoniche.

Il nuovo palazzetto risulta pertanto fruibile da parte di ogni categoria di utenti.

La localizzazione è stata determinata per garantire lo svolgimento di attività didattiche, parascolastiche, associative sportive e culturali nonché quelle atte a garantire i rapporti tra scuola e territorio.

Gli impianti tecnologici sono stati concepiti nel rispetto delle rispettive normative specifiche, con attenzione agli aspetti connessi con il risparmio di energia e contenimento delle dispersioni termiche. L’impianto di climatizzazione sarà separato per la palestra e per l’edificio servizi.

Con la messa in cantiere dell’opera c’è l’auspicio dal Partito Democratico che continui e sia sempre maggiore la collaborazione con la Città Metropolitana”.

Partito Democratico di Ladispoli