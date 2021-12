Ladispoli. PD: “Casi Covid in aumento, le autorità comunali prendano provvedimenti”

LADISPOLI – L’emergenza Covid torna a farsi sentire anche a Ladispoli. Secondo i dati prodotti da Asl Roma 4 sono infatti 168 i casi di positività in atto, di 38 nelle ultime 24 ore. Dati che preoccupano il Partito Democratico.

“In parte preventivabile – commentano dal circolo cittadino del PD – questo peggioramento della situazione deve indurci però anche sul nostro territorio a tenere alta la guardia al fine di evitare problemi ancora più gravi. Seppur difesi da una campagna di vaccinazioni, arrivata a coprire in maniera completa il 74% della popolazione italiana, per un adeguato contrasto alla diffusione del virus tale risultato deve essere accompagnato dal ricorso a comportamenti responsabili e rispetto delle regole. Anche in città dunque si rende doverosa l’intensificazione dei controlli da parte delle autorità comunali, prevedendo inoltre, come adottato da altri comuni, l’estensione dell’obbligatorietà in alcune circostanze all’utilizzo della mascherina. Ciò perché soltanto attraverso il rispetto delle norme e degli altri sarà possibile vivere in maniera serena il periodo futuro, partendo dalle prossime festività natalizie”.