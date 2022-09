Ladispoli. Parcheggio multipiano: “E’ un ecomostro, ecco la soluzione alternativa”

LADISPOLI – Partito Democratico fortemente critico sul progetto del parcheggio multipiano a Vicolo Pienza, per il quale accusa l‘Amministrazione comunale di mancanza di confronto su altre proposte.

“Una spesa prevista di 5 milioni e 200 mila euro per una struttura alta quattro piani per passare dai 120 posti auto attuali a 320: i posti sarebbero tutti a pagamento – commentano dal circolo cittadino e dal Gruppo consiliare del Pd – Addirittura quindi un passo indietro rispetto alla situazione attuale. Il PD rinnova la sua proposta: raddoppiare l’area dell’attuale parcheggio fatto dalla ex Provincia a monte delle Ferrovie (A nella foto) coprendo con pannelli fotovoltaici l’intera area; realizzare sotto l’area così ampliata un grande parcheggio interrato con un totale di 400 posti; creare un passaggio diretto tra l’area del parcheggio e il Piazzale della Stazione e quindi dell’ inizio di Viale Italia (B): il passaggio supererebbe di poco i 200 metri. I 5 milioni di euro sarebbero ampiamente sufficienti e potrebbero essere utilizzati anche per ristrutturare l’ attuale parcheggio di vicolo Pienza (C) che rimarrebbe sempre gratuito. Chiediamo all’Amministrazione un confronto in Commissione Lavori Pubblici: il progetto del Multipiano è superato (non si fanno più queste tipologie); costoso e di pessimo impatto ambientale non solo per chi abita nella zona ma anche per l’ aspetto della nostra città”.