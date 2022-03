Ladispoli. Palestra all’Alberghiero, sopralluogo alla presenza di Pascucci

LADISPOLI – Era stato promesso durante l’incontro del 1° marzo 2022 fra il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, la Dirigente dell’Alberghiero di Ladispoli Prof.ssa Vincenza La Rosa e i rappresentanti degli studenti Matteo Guerrini e Diego Corradini: un sopralluogo all’Istituto di via Federici per verificare la fattibilità del progetto di realizzazione di un campo da calcio e di una superficie pavimentata polivalente per attività sportive nell’area retrostante l’Istituto di via Federici.

Presentata domanda per accedere ai finanziamenti del PNRR al fine di realizzare una struttura di categoria B2 con un’estensione di 1200 mq e un’area esterna di 400 mq, si è prospettata infatti la possibilità di avviare intanto i lavori per attrezzare una superficie che potrebbe consentire agli studenti dell’Alberghiero di svolgere in sicurezza le loro attività di Scienze Motorie, in attesa che si abbiano riscontri più sicuri in merito all’edificazione della palestra. Si tratterebbe di una soluzione “di transizione” che risolleverebbe senza dubbio il morale delle centinaia di allievi frequentanti l’Istituto. Il Sindaco di Cerveteri, al termine del sopralluogo, ha ribadito la sua piena disponibilità a seguire l’iter di tutte le pratiche avviate, facendosi portavoce e mediatore, con le Istituzioni preposte, delle istanze degli studenti e delle loro famiglie.

Nessun percorso è da escludere per arrivare quanto prima ad un esito che soddisfi tutti i protagonisti di una vicenda che si trascina stancamente da ormai un decennio. Al sopralluogo di questa mattina hanno partecipato anche il Vicepreside Sandro Pase, le Responsabili della sede dell’Alberghiero Rosa Torino e Carmela Panzella e la Prof.ssa di Scienze Motorie Elisa Colombo. Il traguardo sembra avvicinarsi e all’Alberghiero si ricomincia a sperare.