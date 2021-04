Ladispoli. Nuovi lampioni al led nell’area giochi di piazza Domitilla

LADISPOLI – “Con l’implementazione dell’illuminazione abbiamo concluso la riqualificazione della nuova area giochi di piazza Domitilla”. L’annuncio è dell’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis.

“Con lampioni al led, che si vanno ad aggiungere a quelli esistenti, il parco giochi – ha proseguito De Santis – con struttura all’avanguardia destinata ai più piccoli è completato. Un’opera pensata e destinata ai giovani cittadini della nostra città con attrezzature di ultima generazione ma soprattutto con una pavimentazione in gomma anti-trauma ricca di elementi 3D. Per chi vuole sedersi, infine, ci sono le panchine trasformate in opere d’arte colorate realizzate da sei artisti locali, coordinati dall’associazione Nuova Luce. Una ristrutturazione dell’area fortemente voluta dall’Amministrazione Grando, ringrazio per la fattiva collaborazione la delegata del quartiere Caere Vetus Daniela Marongiu e l’Ufficio tecnico comunale per il lavoro svolto”.