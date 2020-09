Ladispoli. Mensa scolastica, Bitti: “Tutto pronto per iniziare in sicurezza”

LADISPOLI – “Giovedì scorso, nella sala conferenze della biblioteca comunale, si è tenuto un incontro per fare il punto della situazione sull’inizio del servizio di refezione scolastica, che ha visto presenti l’amministrazione comunale, le delegazioni degli istituti comprensivi, una rappresentanza di genitori e la società Cir Food”. Con queste parole l’assessore alla pubblica istruzione, Fiovo Bitti, conferma che lunedì 28 settembre partirà il servizio mensa.

“Durante l’incontro – ha proseguito Bitti – abbiamo ribadito ai presenti che la ditta che gestisce il servizio mensa ha chiesto di posticipare l’avvio della refezione per avere il tempo di organizzarsi al meglio, visto che le linee guida sono state emanate solo pochi giorni prima dell’inizio della scuola. Abbiamo quindi confermato che il servizio mensa inizierà lunedì 28 settembre e che tutti gli istituti sono dotati dei locali necessari per lavorare in sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid. Come è noto quest’anno ci sarà una novità rispetto al passato, che si verificherà in molti plessi di tutti gli istituti comprensivi: il pasto potrà essere consumato anche all’interno delle classi. Si tratta di una esperienza nuova per tutti, in primis per i piccoli alunni, e quindi la fase iniziale sarà attentamente monitorata per apportare in corsa, se necessario, gli eventuali correttivi”.

“Per questa ragione – ha concluso Bitti – abbiamo chiesto a tutti i presenti di collaborare attivamente per contribuire a risolvere eventuali criticità che dovessero verificarsi nei primi giorni di avvio del servizio mensa. A nome dell’amministrazione comunale ringrazio pubblicamente la società Cir Food per la consueta professionalità dimostrata, gli uffici comunali e tutto il personale scolastico che hanno lavorato incessantemente tutta l’estate per fare in modo che la scuola potesse ricominciare regolarmente”.