Ladispoli. Marongiu e Paliotta: “Ritardi ed errori nel progetto Arbolia”

LADISPOLI – I consiglieri di minoranza Silvia Marongiu e Crescenzo Paliotta incalzano l’Amministrazione comunale sullo stato di avanzamento del progetto “Arbolia”, che prevede la piantumazione di tremila piante nel terreno situato tra Cerreto e Sanguinara.

“Il Comune si era impegnato a mettere a disposizione un terreno bonificato e idoneo al progetto – affermano i due consiglieri – Il terreno invece è stato preparato con un trattore che ha arato la zona nelle ore precedenti (anche notturne) lasciandolo pieno di sassi e con le canne infestanti che ostacolano la crescita delle piante e rendono il taglio delle infestanti ricorrente e necessario. È proprio di qualche settimana fa l’intervento di una ditta locale per sfalciare le infestanti, che però stanno già ricrescendo”.

Inoltre la società esecutrice del progetto si era impegnata ad irrigare e fare le manutenzioni ma, affermano Marongiu e Paliotta, “ha irrigato ogni 15- 20 giorni quando invece, soprattutto in questo periodo, le piante appena messe a dimora vanno innaffiate anche due volte a settimana. A questo punto vorremmo sapere anche dal Sindaco chi sta irrigando in questi giorni con autobotte le piante? La Società Arbolia o il Comune? Perché l’autobotte viene riempita dall’acquedotto comunale per poi irrigare in orari sconsigliati dal buon senso (le 13:30) e vietati dalla sua stessa ordinanza?”.

C’è infine quello che viene definito il punto maggiormente critico: “Tutti i botanici e tutti i giardinieri sanno che le piante non si mettono a dimora in primavera – vanno avanti i die consiglieri – cioè poco prima dell’estate, ma si piantano ad Ottobre-Novembre. E’ la prima regola in queste attività: a Ladispoli è stato fatto il contrario. Risultato, per ora: oltre la metà delle piantine messe a dimora sono purtroppo secche e stiamo andando verso il sole e le temperature di metà Luglio e Agosto. A questo punto purtroppo viene il sospetto che l’attività sia stata forzatamente iniziata a Marzo per l’imminente inizio della campagna elettorale e fare l’ennesimo taglio di nastro. A questa ultima nostra supposizione i cittadini non hanno bisogno di risposte da parte del Sindaco o dei ‘solerti’ consiglieri. Risultato: perdita di risorse naturalistiche (le piantine), spreco di denaro pubblico (perché Arbolia usa il denaro di società a partecipazione statale), spreco di opportunità ed ennesima brutta figura per il nostro Comune”.

“Suggeriamo quindi – concludono Marongiu e Paliotta – di richiamare Arbolia e convocare una riunione pubblica in cui conoscere le prossime azioni della società per il recupero della piantumazione fallita e capire come poter supportare il progetto a cui sicuramente tutti i cittadini di Ladispoli e noi consiglieri in primis teniamo”.