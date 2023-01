Ladispoli. Marika Paris nominata Commissaria dell’UDC e candidata alla Regione

LADISPOLI – “A seguito dell’incarico conferitomi dal Segretario Politico On.Lorenzo Cesa, in qualita? di Commissario della struttura politica dell’Area Metropolitana, informo la cittadinanza che e? mia intenzione dare vita ad una organizzazione capillare del nostro Partito sul territorio, organizzazione tesa a coinvolgere quanto piu? possibile tutte le nostre realta? territoriali che possano a loro volta raccogliere le istanze dei cittadini per concretizzarle in iniziative del Partito”.

Con queste parole il Commissario On. Marco Di Stefano ha conferito nelle ultime ore a Maria Enrica Paris, detta Marika, l’incarico di Commissario UDC del Comune di Ladispoli.

“Una novita? politica che si colloca nel panorama locale e dell’area metropolitana, ed apre le porte a nuove possibilita? anche nel quadro delle imminenti elezioni regionali”, come è stato dichiarato a margine della conferenza UDC in presenza del segretario nazionale Lorenzo Cesa, del presidente Antonio De Poli, del segretario regionale del Lazio, Antonio Saccone, e del coordinatore della campagna elettorale Marco Di Stefano, e del candidato presidente del Centrodestra, Francesco Rocca, che hanno presentato i candidati in corsa alle regionali del Lazio.

“Sono certo che l’esperienza di lungo corso della Paris portera? un importante contributo alla nostra missione per i territori”, ha proseguito Di Stefano.

La Paris comunica di aver gia? iniziato un primo ed intensivo giro di consultazione con le forze politiche, i consiglieri comunali e gli altri coordinatori dell’unione di Centro dell’area metropolitana, che guardano all’area moderata nell’ambito del centro destra.

“Intendo procedere step by step ad incontrare i cittadini e le forze politiche per affrontare i temi della crescita e dello sviluppo del nostro territorio – ha detto Marika Paris – L’UDC Ladispoli sara? una struttura sociale e politica aperta e pronta ad accogliere chiunque volesse dare il proprio contributo per migliorare le prospettive dei nostri territori. Presto vi informeremo sui prossimi eventi ed iniziative e vi anticipo che sarò candidata con le liste dell’UDC alle prossime elezioni Regionali”.

“Ci tengo a ringraziare l’On. Marco Di Stefano ed i vertici dell’UDC per la fiducia che hanno riposto in me – ha aggiunto – fiducia che sapro? certamente valorizzare tramite un’azione capillare nella mia citta?, il cui destino da sempre mi sta a cuore. Ladispoli, guardando anche ai territori dell’area metropolitana con reciprocita?, potra? rappresentare anche tramite la nostra presenza, un contenitore di sempre maggiori opportunita? nell’ottica di costruire importanti e proficue relazioni a beneficio della collettivita?”.