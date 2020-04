Ladispoli. M5S: “Troppe ombre sulla gestione degli aiuti alle famiglie”

LADISPOLI – “Troppe ombre sulla gestione degli aiuti alle famiglie”. Lo afferma il Movimento Cinque Stelle che si chiede se esista un coordinamento tra gli aiuti delle associazioni di volontariato e quelli erogati dal Comune. “Sappiamo chi ha ricevuto cosa? – si domandano dal Movimento – Chi gestisce materialmente le richieste? Chi eseguirà i controlli sulle dichiarazioni?”-

“Il sindaco Grando – proseguono – nella sua arroganza, continua a dare la colpa allo Stato, eppure ammette in radio che, di fatto, non c’è coordinamento tra gli aiuti e la situazione gli è sfuggita di mano. Quindi oggi abbiamo persone senza aiuti e persone che magari li ricevono contemporaneamente dal comune dalla protezione civile e dalle associazioni di volontariato (e magari hanno anche un piccolo reddito). Se la commissione non dovesse essere convocata e non dovessero arrivare le risposte faremo un accesso agli atti, per capire dove sono andati a finire i circa 500.000 euro per i buoni spesa erogati dallo Stato e dalla Regione Lazio. Sui buoni spesa, in maniera propagandistica, il sindaco richiama al senso della famiglia; sembra allora che a Ladispoli ci sono figli e figliastri, e questo non deve accadere!”.