Ladispoli. M5S: “Le bugie della giunta Grando”

LADISPOLI – “’Stiamo tornando alla normalità – spiega Francesca Lazzeri, assessore al commercio e attività produttive, l’estensione dell’orario di apertura delle attività commerciali di tutte le tabelle merceologiche, non solo i generi alimentari e di prima necessità è da considerarsi un segnale importante’. Belle le parole dell’assessora Lazzeri, che però forse non conosce, o omette di dire, che la recente ordinanza del suo sindaco impone la chiusura alle 19,30 ai minimarket cosiddetti ‘etnici’ (in realtà non c’è distinzione tra minimarket ma l’etichetta di etnico viene affibbiata in modo discriminatorio dal sindaco della Lega)”.

Lo dichiara il Movimento Cinque Stelle Ladispoli che, criticando nuovamente il provvedimento dell’Amministrazione comunale, commenta: “Possiamo comprendere il momento di difficoltà dell’amministrazione e che possa aver agito d’impulso nel tentativo di frenare la dilagante violenza e violazione delle leggi che sta vivendo la nostra città, ma dobbiamo chiedere che l’amministrazione torni sui suoi passi ritirando l’ordinanza, permettendo anche a questi negozi di poter lavorare senza nessuna penalizzazione ed evitando che la violenza diventi discriminazione”.