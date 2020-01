Ladispoli. M5S: “Casette dell’acqua a mezzo servizio, a quando la manutenzione?”

LADISPOLI – Dal Movimento Cinque Stelle Ladispoli riceviamo e pubblichiamo:

“La nostra città è stata all’avanguardia nel nostro comprensorio mettendo a disposizione le casette dell’acqua, che erogano la cosiddetta ‘Acqua del Sindaco’ ad un prezzo di soli 5cent/litro. Ben 5 casette a partire dal 2011 che da almeno un anno funzionano ‘a singhiozzo’: la casetta di piazza L. Odescalchi è da tempo chiusa per manutenzione, quella di via Firenze è l’unica che eroga acqua liscia e frizzante, mentre quelle di piazza de Michelis, viale Europa e via dei Narcisi sono a mezzo servizio, funziona l’erogatore di acqua liscia ma è chiuso l’erogatore di acqua frizzante.

Qualche dato sul consumo di acqua minerale.

L’Italia è al terzo posto al mondo per consumo di acqua minerale, 11 miliardi di bottiglie di plastica ogni anno, oltre 200 litri a persona. Vengono imbottigliate in vari zone italiane, dal sud al nord e vengono distribuite in tutta Italia.

Perché è importante l’utilizzo dell’acqua pubblica anziché quella che si compra al supermercato?

Risparmio economico: quella locale della casetta costa 5 cents/litro mentre quella del supermercato mediamente 20/30 cents/litro.

Impatto ambientale: con l’acqua della casetta non si producono rifiuti utilizzando sempre le stesse bottiglie, preferibilmente in vetro, mentre con l’acqua del supermercato dobbiamo smaltire le bottiglie di plastica.

Impatto ambientale: con l’acqua della casetta si utilizza acqua ‘a km zero’ mentre consumando quella del supermercato si deve tener conto del trasporto ad esempio da una sorgente del sud verso il nord e viceversa, i mezzi di trasporto inquinano ed hanno un costo che si riversa sul prezzo finale dell’acqua.

Da notizie reperite online nel 2012 le tre casette che erano in funzione hanno erogato 2.026.000 litri di acqua corrispondenti a 1.350.000 di bottiglie di plastica.

Nel mese di marzo 2014 le 5 casette hanno erogato oltre duecentomila litri di acqua.

Ciò dimostra il successo, il gradimento e la sensibilità dei cittadini su questo tema.

Per tutti questi ed altri motivi è importante dare un segnale, perché con l’acqua pubblica delle casette si riducono i rifiuti, si protegge l’ambiente ed il portafoglio.

Cosa aspettiamo allora ad effettuare la necessaria manutenzione alle nostre casette dell’acqua?

Attendiamo notizie da parte dell’Amministrazione Comunale e dalla Flavia Servizi”.

Movimento Cinque Stelle Ladispoli