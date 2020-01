Ladispoli. Legionella, campionamenti della Asl in due abitazioni

LADISPOLI – In relazione ai tre casi di legionella verificatesi negli ultimi due mesi nel Comune di Ladispoli, la ASL Rooma 4 conferma che ha effettuato i campionamenti in due abitazioni. Il terzo caso comunicato lo scorso 27 gennaio, è stato contattato per concordare un sopralluogo. La ASL sottolinea che la Legionella non si trasmette da persona a persona.

“Il batterio – ricordano dalla Asl – vive generalmente in ambienti acquosi, serbatoi, impianti di riscaldamento dell’acqua, torri di raffreddamento dei sistemi di condizionamento etc e si trasmette per via area. La malattia è più frequente con l’aumentare dell’età, nei pazienti fumatori o con patologie croniche”.