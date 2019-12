Ladispoli. Lega Salvini: “L’apertura di un Commissariato rappresenta un grande successo”

LADISPOLI – “L’apertura di un commissariato rappresenta un grande successo: non solo per l’Amministrazione, ma per tutta la Collettività”.

Lo dichiara il Gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” di Ladispoli, che aggiunge: “Ogni cittadino anela ad una maggiore sicurezza sociale e ad un maggiore controllo del Territorio da parte delle Forze dell’Ordine: la crescita di Ladispoli negli ultimi 30 anni ha reso necessario un potenziamento dei presidi delle Forze dell’Ordine. Non riusciamo a comprendere perché sia iniziata la gara per appuntarsi la medaglia, la competizione per dimostrare chi è stato a fare cosa. Folle chi pensa che questo sia un percorso iniziato anni fa, altrettanto chi crede che il commissariato ‘sia sbocciato’ con il nuovo governo in poche settimane. In realtà, il discorso è semplice e molto lineare: ad un primo incontro con l’allora sottosegretario Molteni (a cui parteciparono i consiglieri della Lega Augello e Quintavalle, accompagnati dall’assessore competente Mollica Graziano) nell’agosto del 2018 ne sono seguiti altri portati avanti direttamente dal sindaco Grando. Il gruppo Lega-Salvini Premier di Ladispoli si è da subito adoperato e ha lavorato alacremente per raggiungere questo risultato: risultato che arrecherà benefici (in termini di servizi e sicurezza) a tutta la Collettività negli anni a venire”.