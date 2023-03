Ladispoli. Le Vibrazioni ospiti d’onore della “Sagra del Carciofo”

LADISPOLI – Ladispoli si regala degli ospiti d’eccezione per festeggiare la 70º edizione dell’avvenimento principe della città: la Sagra del Carciofo. Un appuntamento che negli anni è diventata uno degli eventi più partecipati e più attesi non solo del Lazio.

“Il ritorno della Sagra del Carciofo – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – nella forma in cui tutti noi la conosciamo, dopo tre anni di stop forzato rappresenta un segnale di rinascita e speranza, un voltare pagina dopo il momento più buio che la nostra storia recente ha conosciuto: la pandemia. Avere come ospiti per la festa della nostra città ‘Le Vibrazioni’ è un lustro, una grande opportunità che impreziosisce una manifestazione unica che attira visitatori da tutta la nazione”.

“In collaborazione con il Presidente della Pro Loco Claudio Nardocci – ha sottolineato l’assessore al Turismo Marco Porro – abbiamo pensato ad un palinsesto molto ricco. Un main event del calibro de LE VIBRAZIONI è qualcosa di eccezionale, sarà un richiamo turistico di grande impatto”.

Il palinsesto completo prevede, per venerdì 14 aprile una kermesse di associazioni e gruppi locali: una serata dedicata completamente alla città. Sabato 15 aprile piazza Rossellini sarà il palcoscenico del concerto live de LE VIBRAZIONI. Domenica 16 aprile invece, ci sarà uno spettacolo inclusivo con i Ladri di Carrozzelle: un’immagine pionieristica delle diverse abilità, seguita poi dall’immancabile spettacolo dei fuochi d’artificio che chiuderanno come sempre la manifestazione. Vi aspettiamo!

Il programma completo della Sagra del carciofo romanesco e degli eventi collaterali sarà presentato il 2 aprile al Castellaccio dei Monteroni.