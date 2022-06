Ladispoli. Le congratulazioni di Grando a Giorgio Minisini per l’oro ai Mondiali di Budapest

LADISPOLI – “Grazie Giorgio per avere portato ancora una volta ai vertici del mondo l’immagine sportiva di Ladispoli”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha commentato la medaglia d’oro conquistata dal ladispolano Giorgio Minisini, in coppia con Lucrezia Ruggiero, nel duo misto tecnico ai mondiali di nuoto a Budapest.

“A nome mio personale e di tutta la Città di Ladispoli – ha proseguito Grando – non posso che manifestare felicità e soddisfazione per questa grande impresa. Già nel 2017 Giorgio Minisini, sempre nel nuoto sincronizzato, in coppia con Manila Flamini, ci aveva regalato un gioia immensa vincendo il suo primo oro ai campionati mondiali. Grazie Giorgio, Ladispoli e fiera di te!”.