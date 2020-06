Ladispoli. Lazzeri: “Mercato ortofrutticolo sempre più accogliente”

LADISPOLI – “Sono i dettagli che fanno la differenza e questo alcuni operatori del mercato lo hanno compreso”.

Lo dichiara Francesca Lazzeri, assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione, che spiega: “Alcuni giorni fa ho avuto modo di parlare con i titolari dei box che affacciano sulla piazzetta interna al mercato che mi segnalavano la necessità di aumentare le zone d’ombra per garantire il rispetto del Dpcm in merito al distanziamento nel fare la fila. Da ciò è nata l’idea di installare tre grandi teli ombreggianti che permetteranno di fare la fila in maniera più gradevole, di certo non sotto un sole cocente nelle ore più calde della giornata. Grazie alla lungimiranza dei titolari dei box della piazzetta che hanno provveduto a loro spese all’installazione e a rendere il mercato più accogliente”.