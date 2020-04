Ladispoli. Lazzeri: “Lavoriamo alla ripartenza, iniziamo con la Lazio Youth Card”

LADISPOLI – “Non possiamo farci trovare impreparati. Dobbiamo considerare tutte le opportunità che ci vengono proposte per far ripartire l’economia locale. Tra le tante proposte arrivate in assessorato il progetto Carta Giovani, denominato Lazio Youth Card, iniziativa promossa dalla Regione Lazio e gestita da LAZIOcrea S.p.a. E’ una iniziativa rivolta al sostegno delle attività commerciali e ricreative, dagli sconti nei negozi aderenti agli ingressi gratuiti agli eventi, per un totale di oltre 2.200 enti. Librerie, musei, centri sportivi, strutture ricettive, negozi di abbigliamento, pelletteria, accessori, telefonia, ottici aderenti potranno riservare promozioni e sconti ai giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni non compiuti, ai quali basterà scaricare l’app per accedere a tutte le promozioni e le offerte loro riservate.”

Lo rende noto Francesca Lazzeri, (nella foto con il Sindaco Grando) assessore al Commercio, Attività produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione.

Gli esercizi commerciali che intendono aderire gratuitamente invece possono collegarsi al link https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-domande-di-adesione-al-progetto-di-regione-lazio-denominato-lazio-youth-card/ tramite iniziative continuative e/o temporanee/periodiche (Moduli A e B allegati all’Avviso). E’ possibile presentare le domande di adesione anche tramite l’indirizzo mail lazioyouthcard@laziocrea.it.

Per ogni ulteriore approfondimento è possibile consultare il link dedicato al progetto www.regione.lazio.it/youthcard.

Il Lazio è l’unica regione italiana ad aver aderito tramite LAZIOcrea ad EYCA, il network delle “YOUTH CARD” dei paesi europei. Così LYC ha una validità europea e i suoi possessori possono contare su una rete di 35.000 esercizi commerciali convenzionati in 38 paesi europei ed entrare in una rete di 7 milioni di utenti.

L’elenco degli aderenti viene caricato sull’APP conferendo ampia visibilità agli Enti ed alle rispettive iniziative proposte, previa valutazione delle stesse. Ad oggi, grazie alle suddette promozioni, oltre 70.000 ragazzi hanno aderito, scaricando e portando a termine l’iscrizione.