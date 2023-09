Ladispoli, lavori di ripavimentazione della Via Settevene Palo, ingresso nord della Città

LADISPOLI – “Come avevamo annunciato, sono iniziati i lavori di riqualificazione del mando stradale all’ingresso nord di Ladispoli, realizzati e finanziati dalla Regione Lazio”.

A parlare è l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, che ha annunciato l’avvio degli interventi di rifacimento di entrambe le carreggiate di via Settevene Palo nord.

“In base al progetto esecutivo approvato lo scorso giugno – ha proseguito l’assessore De Santis – i lavori interesseranno il tratto che va dal cimitero fino alla rotatoria in corrispondenza del ponte Sandro Augello. I lavori, per un investimento di circa 200 mila euro, sono gestiti e finanziati direttamente da parte dell’Azienda Strade della Regione Lazio. Con il rifacimento di entrambe le carreggiate completeremo il restyling dell’ingresso nord di Ladispoli, iniziato già dalla nostra Amministrazione. Ringrazio la preziosa collaborazione dell’Ufficio Manutenzioni e Lavori Pubblici e la Dirigente dell’Area Tecnica, nonché tutti i professionisti che hanno lavorato per l’esecuzione di questa opera pubblica, di notevole importanza”