Ladispoli. La Lista Rinascimento usata da Sgarbi sui social come “esempio virtuoso”

LADISPOLI – “Sono davvero felice di apprendere che Vittorio Sgarbi abbia scelto la nostra lista per invitare i cittadini a scendere in campo in Sicilia”. Lo dichiara il Consigliere comunale Marco Antonio Fioravanti.

“Come già detto, Rinascimento Ladispoli è una lista di professionisti e cittadini perlopiù alla prima esperienza politica, che vogliono dare il massimo sostegno ad Alessandro Grando. Non ci aspettavamo un riconoscimento così importante da parte di Sgarbi, che ci è sempre vicino e ci dà la forza giusta per intraprendere questa avventura”.