Ladispoli. La dove c’era l’erba ora c’è…… il cemento

LADISPOLI – Una bella colata di cemento su quelle che un tempo erano piccole aiuole sui marciapiedi cittadini. Questa la sconertante soluzione adottata in vari punti della città e su cui il Movimento Cinque Stelle ha deciso di chiedere lumi all’Amministrazione comunale attraverso una interrogazione consiliare.

“Sono state le diverse segnalazioni dei cittadini a farci preoccupare per il degrado in cui versano molte piccole aiuole dove una volta c’erano alberi o fiori – affermano dal M5S – Questi spazi sono stati completamente riempiti con sassi, calcinacci, mattoni o cemento facendo un danno non solo al decoro della nostra città, ma anche all’ambiente. Se l’amministrazione non è in grado di controllare questi fenomeni vandalici e non è intenzionata a gestire nel migliore dei modi il poco verde rimasto a disposizione, lo lasci fare ai volontari, che sicuramente hanno più a cuore l’ambiente e la qualità dell’aria della nostra cittadina. È stata protocollata la nostra interrogazione nella quale chiediamo sia le adeguate verifiche per scoprire gli autori di questo scempio ma anche l’istituzione di un Censimento delle Alberature e l’applicazione della nostra mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale che impegnava il sindaco a predisporre gli organi competenti alla piantumazione di un albero per ogni bambino nato. Talvolta, un albero umanizza un paesaggio meglio di quanto farebbe un uomo. (Gilbert Cesbron)”.