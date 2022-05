LADISPOLI – Iniziati questa mattina i lavori di sistemazione del passaggio pedonale sul ponte Navarra in via Palo Laziale.

“Questi interventi – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – sono la risposta concreta alle segnalazioni che ci erano giunte da parte dei cittadini sullo stato del passaggio pedonale che ne rendeva difficile l’utilizzo soprattutto alle mamme con carrozzine e ai disabili. Questi lavori potranno portare dei disagi alla viabilità, soprattutto in concomitanza con l’ingresso e l’uscita delle scuole, invitiamo i cittadini ad avere pazienza ma si tratta di un’opera pubblica che non poteva più attendere”.

“Come già annunciato dal sindaco Grando – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis – nei prossimi giorni inizieranno gli interventi anche sui passaggi pedonali dei ponti di via Roma e via Claudia-via Firenze. Nel frattempo si stanno per concludere i lavori di rifacimento del manto stradale di viale Italia a cui seguiranno via Odescalchi e via Benedetto Croce”.