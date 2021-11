Ladispoli. Iniziata la riqualificazione dello skatepark di Marina di San Nicola

LADISPOLI – “Entro poche settimane Ladispoli avrà uno skatepark completamente rinnovato e sicuro”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che questa mattina sono iniziati i lavori di riqualificazione della pista di skate a Marina di San Nicola.

“L’intervento – ha proseguito Grando – per il quale l’Amministrazione comunale ha stanziato circa 30 mila euro, prevede l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione, di una rete di recinzione perimetrale e la sostituzione delle rampe in legno con quelle più sicure realizzate in cemento armato. Lo scorso mese di ottobre, insieme all’assessore ai lavori Pubblici Veronica De Santis, a Stefano Penge e ad una delegazione dell’associazione “Feroci Asd”, di cui fanno parte molti ragazzi che praticano questo sport, avevamo effettuato un sopralluogo e, dopo avere ascoltato le loro richieste abbiamo deciso di riqualificare l’intera area. Questo intervento è una risposta concreta alle loro esigenze e il primo passo verso un ampliamento dell’impianto sportivo, importante punto di riferimento per numerosi giovani del territorio”