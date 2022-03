Ladispoli. Incontro sulla palestra dell’Istituto Alberghiero: il traguardo è più vicino

LADISPOLI – Un incontro attesissimo e denso di risultati quello che si è svolto martedì mattina fra la Dirigente scolastica dell’Alberghiero di Ladispoli Prof.ssa Vincenza La Rosa, il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e l’ing. Claudio Dello Vicario, Dirigente tecnico di Roma Città Metropolitana Settore Progettazione, Direzione lavori, Manutenzione e Ristrutturazione dell’Edilizia scolastica Zona nord.

All’ordine del giorno lo stato di avanzamento del progetto esecutivo relativo alla palestra dell’Istituto di via Federici. Oltre ai rappresentanti degli studenti Matteo Guerrini e Diego Corradini, in collegamento con il Sindaco Pascucci e con il Dirigente tecnico c’erano anche il Vicepreside dell’Istituto Superiore ‘Giuseppe Di Vittorio’ Sandro Pase, le Responsabili della sede dell’Alberghiero di Ladispoli Rosa Torino e Carmela Panzella, la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi Stefania Croce e una delegazione di Docenti di Scienze Motorie, le Prof.sse Elisa Colombo, Bruna Calato e Gabriella Moriggi.

Il Sindaco Pascucci ha ricostruito le vicende relative alla mai edificata palestra che avrebbe dovuto completare il cantiere della nuova sede dell’Istituto Alberghiero dopo il suo trasferimento da via Ancona nel 2012. Una storia lunghissima e complessa quella della struttura sportiva di via Federici, che continua a trascinarsi stancamente da quasi un decennio, senza trovare una soluzione che consenta agli studenti di svolgere le loro attività di Educazione Fisica in uno spazio idoneo e attrezzato. Per ora si continua ad utilizzare l’area di parcheggio antistante l’edificio scolastico, con evidenti e comprensibili problemi di sicurezza. La Preside Vincenza La Rosa ha sottolineato l’importanza delle Scienze Motorie nel curriculum scolastico e nella formazione degli studenti, ricordando l’impegno profuso nel corso degli anni al fine di individuare la soluzione migliore per una vicenda densa di criticità.

Molte le novità emerse dall’incontro di martedì mattina: il Sindaco Pascucci ha dichiarato di aver inviato recentemente una lettera al Presidente di Roma Città Metropolitana Roberto Gualtieri per ricostruire l’iter dei lavori e individuare le necessarie sinergie istituzionali. L’ing. Dello Vicario ha quindi messo al corrente gli studenti e la Dirigente scolastica di importanti novità: per la necessaria revisione del progetto esecutivo, attualmente in corso, è stato stanziato un nuovo fondo; è stata inoltre presentata domanda per accedere ai finanziamenti del PNRR al fine di realizzare una struttura sportiva di categoria B2 con un’estensione di 1200 mq e un’area esterna di 400 mq (entro un mese dovrebbe essere reso noto l’esito della richiesta). Ma c’è anche la possibilità di utilizzare fondi provinciali per un eventuale cofinanziamento. In questa fase di transizione e nell’attesa del completamento della struttura, tuttavia, – è stato osservato – è opportuno anche dare spazio a percorsi paralleli, di più immediata attuabilità: ad esempio un servizio di navette che potrebbero facilitare il trasferimento degli studenti dalla loro scuola a strutture sportive vicine, come il nuovo Palazzetto dello Sport in via delle Primule, ma anche la realizzazione di un campo da calcio e di una superficie pavimentata polivalente nell’area retrostante l’Istituto Alberghiero.

Una strada non esclude l’altra. L’ing. Dello Vicario e il Sindaco Pascucci si sono resi disponibili ad incontrare di nuovo gli studenti e ad effettuare un primo sopralluogo all’Alberghiero già nei prossimi giorni, per verificare la fattibilità tecnica delle soluzioni prospettate.

Un sentito apprezzamento per l’esito dell’incontro è stato espresso dalla Dirigente scolastica e dai Rappresentanti degli Studenti. Il traguardo sembra avvicinarsi e, dopo anni di incertezza, all’Alberghiero si torna a sperare.