Ladispoli, in biblioteca comunale il 26 marzo l’incontro dedicato a Giacomo Leopardi

LADISPOLI – L’amministrazione comunale informa che la Biblioteca continua la sua ricca stagione di eventi, letture e laboratori per tutte le età!

Oggi vi segnaliamo Giochi (di)versi – Laboratori di poesia creativa, appuntamenti dedicati ai ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni.

L’attività proposta vuole “insegnare” ai ragazzi a giocare con la poesia creando ad ogni incontro un’officina poetica, nella quale i partecipanti potranno mettersi alla prova con questa forma d’arte.

Dopo l’ascolto di una poesia illustrata ognuno procederà alla creazione di un nuovo componimento, proprio come in un laboratorio artigianale: ritagliandone parti e creandone di nuove, sulla spinta delle emozioni suscitate e delle idee elaborate. Il primo appuntamento si terrà martedì 26 marzo dalle 16.15 alle 17.45, e sarà dedicato ad uno dei maggiori poeti italiani: Giacomo Leopardi, con la sua poesia L’infinito. Il progetto è curato dall’Associazione Aperta Parentesi ed è realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019. La partecipazione è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti della Biblioteca; sarà possibile partecipare ad uno o più laboratori.