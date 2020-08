Ladispoli, in autunno partiranno i lavori del ponte “Abebe Bikila”

LADISPOLI-Dall’Ufficio stampa del Comune di Ladispoli riceviamo e pubblichiamo

In autunno partiranno i lavori di ristrutturazione e consolidamento del ponte “Abebe Bikila”

“In queste ore il ponte Abebe Bikila sul lungomare centrale è stato chiuso su un lato per motivi di sicurezza, in attesa dei lavori di sostituzione della passerella in legno e degli interventi di consolidamento. Non esistono pericoli per le persone in transito ma, su proposta dell’ufficio lavori pubblici, è stato deciso di ridurre il peso del passaggio pedonale a partire dal mese di agosto”.

A parlare è l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis che ha spiegato le ragioni dell’installazione di una paratia che sul ponte Bikila che consente il transito soltanto da un lato.

“I lavori – conclude De Santis – partiranno con l’arrivo dell’autunno, prevedono un investimento di circa 180 mila euro e restituiranno alla cittadinanza un ponte ristrutturato, moderno e sicuro. Non appena possibile verranno completati anche i lavori di ristrutturazione del ponte pedonale “Francesco Bitti” sul Vaccina, che verranno ultimati con la sostituzione integrale della pavimentazione.”