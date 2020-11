Ladispoli. In arrivo tre nuove pensiline per l’attesa del bus

LADISPOLI – A Ladispoli, grazie all’accordo siglato tra i Comune e la società Ops, in arrivo tre nuove pensiline che verranno istallate, entro il 2020 dalla società che ha ingestione gestione gli impianti ed arredi pubblicitari, in punti strategici della città.

“Il comfort e soprattutto la sicurezza degli utenti del trasporto pubblico – ha commentato l’assessore alla mobilità e ai trasporti, Veronica De Santis – sono la nostra priorità. Le tre pensiline verranno installate in via Sironi, a servizio delle Poste e degli istituti scolastici ivi collocati, Via Ivon De Begnac (fronte ingresso I.C. Corrado Melone) ed in Largo Domiziano”.