Ladispoli. Il PD solidale con Readerforblind

LADISPOLI – Dal Partito democratico di Ladispoli riceviamo e pubblichiamo:

“Nella giornata di ieri è arrivata a Ladispoli una bellissima notizia della quale essere orgogliosi. La libreria “Scritti&Manoscritti”, infatti, ha ricevuto un bellissimo e meritatissimo riconoscimento, quello di essere tra le librerie di qualità d’Italia.

Un meraviglioso riconoscimento per la città e la cultura del territorio del quale purtroppo però se ne deve affiancare un altro che di bello ha veramente poco.

Dopo l’importante intervento dello scrittore, giornalista e sceneggiatore Roberto Saviano, che consigliava il romanzo del 1939 “Cristo tra i muratori”, uscito nel gennaio 2022 per “Readerforblind”, casa editrice con sede a Ladispoli, da giorni ormai la pagina Facebook della stesso editore viene tempestata di commenti a dir poco insensati, denigratori e offensivi.

Da episodi di questo tipo è dunque necessario e doveroso non solo prendere le distanze da un simile modo di fare, ma combatterlo in tutti i modi possibili, soprattutto diffondendo cultura!

Per questo ringraziamo “Scritti&Manoscritti” e “Readerforblind” per lo splendido lavoro che portano avanti ogni giorno”.

Partito democratico di Ladispoli