Ladispoli. Il PD: “Segnaletica malridotta e poco visibile. Pericolo per i pedoni e per la circolazione”

LADISPOLI – “A Ladispoli la segnaletica stradale, sia quella verticale che quella orizzontale, appare sempre più deteriorate e poco visibile”. A lanciare l’allarme il Gruppo consiliare e il Partito Democratico Ladispoli Circolo “Luciano Colibazzi”.

“A parte l’impressione di abbandono e degrado urbano che ne deriva – si legge nella nota – sono soprattutto i rischi per la circolazione che destano allarme. In molte zone le protezioni per i pedoni sono state abbattute e vandalizzate, le strisce pedonali appaiono consumate ed in alcuni casi sono quasi scomparse, inoltre nei punti dove sono stati divelti i parapedoni sono rimasti sul piano stradale residui in ferro molto pericolosi. Abbiamo già sollecitato in Consiglio Comunale l’Amministrazione, lo facciamo di nuovo: i rischi (soprattutto per i pedoni e per chi è in particolari condizioni di disagio), sono ormai oltre i limiti”.