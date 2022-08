Ladispoli. Il PD: “Scavi non ripristinati da più di un mese: pericoli per le biciclette e danni per le autovetture”

LADISPOLI – “Da più di un mese ormai nelle vie di Ladispoli vi sono tracce di scavi non ripristinati che rappresentano un grave pericolo per la circolazione e causa di danno per automezzi e biciclette”. A denunciarlo è il circolo cittadino del Partito Democratico, secondo cui “non solo manca il ripristino di asfalto ma è ormai inesistente anche il materiale del ripristino provvisorio”.

“Il Comune – conclude il PD – deve obbligare rapidamente le ditte al ripristino ed evitare per il futuro che si verifichino episodi di inefficienza come quelli sparsi in questi giorni per tutta la città”.