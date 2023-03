Ladispoli. Il PD: “Lampioni spenti nelle zone agricole, è urgente l’intervento di manutenzione”

LADISPOLI – “Molti dei lampioni posti agli incroci delle strade delle zone di campagna sono spenti da tempo, con conseguente aumento dei rischi per la circolazione e per la sicurezza in generale”.

La denuncia arriva dal circolo “Colibazzi” del Partito Democratico di Ladispoli, che spiega: “I lampioni, tutti ad energia solare, sono stati posti in opera circa dieci anni fa ed hanno aumentato la sicurezza senza necessità di costosi lavori di scavo per porre in opera i cavi elettrici. A distanza di tempo è necessario ed urgente un intervento di manutenzione: sarebbe un danno enorme lasciar deteriorare impianti che assicurano un servizio così importante”.