Ladispoli. Il PD: “Il Sindaco forza le regole per approvare 32.000 metri cubi di nuova edificazione”

LADISPOLI – “Con una forzatura dei tempi e dei regolamenti mai vista nella nostra città Grando, nella duplice veste di Sindaco e di Assessore all’Urbanistica, ha portato in Commissione Consiliare il Progetto di edificazione di 32.300 metri cubi di edifici commerciali in località Palo-Osteria Nuova”.

Lo dichiara in una nota il circolo cittadino del Partito Democratico, che punta il dito contro quella che definisce una vera e propria “forzatura” da parte del Primo cittadino.

“Nonostante il Presidente della Commissione avesse protocollato una comunicazione nella quale faceva presente che il punto all’ordine del giorno non era stato concordato e che mancassero documenti indispensabili per la discussione – si legge nella nota del PD – l’Amministrazione ha imposto l’esame del progetto. La Commissione che si è tenuta va considerata inoltre illegittima perché sono stati allontanati alcuni cittadini presenti, mentre ad altri è stata consentita la presenza. A questo fatto grave si aggiungono i tempi incredibilmente rapidi (solo tre mesi) intercorsi tra il deposito del progetto da parte dei privati e il tentativo del Sindaco di farlo approvare in Consiglio Comunale. Tutto questo mentre viene tenuto fermo l’iter del Piano Regolatore Generale e quindi non viene data risposta alle centinaia di osservazioni dei cittadini. Esprimiamo la nostra totale contrarietà al Piano Particolareggiato dei 32.300 mc e contestiamo le gravi forzature delle regole amministrative che il Sindaco sta attuando”.