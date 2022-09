Ladispoli. Il PD accusa la maggioranza: “Uso inappropriato della pagina Facebook del Comune”

LADISPOLI – Il Partito Democratico di Ladispoli accusa la maggioranza di “uso inappropriato” della pagina Facebook del Comune.

“La pagina istituzionale è il mezzo con il quale comunicare alla cittadinanza notizie importanti e di interesse pubblico in maniera imparziale – si legge in una nota del circolo PD – Purtroppo, invece, se ne fa un utilizzo errato attaccando l’opposizione e affermando cose non vere. Il Partito Democratico di Ladispoli aveva già in precedenza denunciato questo uso errato della pagina ma evidentemente a nulla è servito. Appare evidente la necessità di un regolamento che normi anche l’aspetto social del comune di Ladispoli. Il Partito Democratico di Ladispoli si fa dunque promotore di questa proposta”.