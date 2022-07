Ladispoli. Il Partito Democratico si affida a un Comitato di reggenza

LADISPOLI – Gli organismi dirigenti del Partito Democratico di Ladispoli hanno deciso di affidare la gestione futura del Circolo ad un comitato di reggenza.

Definito dal direttivo, sotto la supervisione di segreteria provinciale e regionale, riunitisi il 15 e 22 luglio scorsi, il neo gruppo sarà costituito da tre componenti: Stella Balis, Avvocato; Marco Di Marzio, Giornalista Pubblicista e Vicesegretario uscente; Andrea Zonetti, Consulente finanziario, con alle spalle molta esperienza politica avendo ricoperto anch’egli, tra gli altri, il ruolo di Segretario del PD Ladispoli.

“Accogliendo le dimissioni da lei presentate – si legge in una nota del partito – tutta la sezione esprime un forte ringraziamento a Silvia Marongiu, che da Segretaria prima e da candidata sindaca poi, attraverso quell’assiduo impegno politico ed umano che da sempre la contraddistingue, ha permesso al Partito locale di affrontare le sfide che il progresso e il cambiamento ponevano di fronte ponendosi nella giuste condizioni. Fissato l’obiettivo di rilanciare l’azione politica del PD sul territorio, il nuovo comitato avrà il compito di organizzare la campagna per le elezioni politiche del 25 settembre, il tesseramento 2022, nonché le iniziative atte a favorire il dialogo con la cittadinanza, anche in vista del futuro congresso per l’elezione del nuovo Segretario di Circolo. Da tutto il PD Ladispoli un augurio di buon lavoro al neo costituito comitato di reggenza, convinto che, con il supporto del Direttivo, saprà dare al Partito un segnale importante di presenza in città in vista dei prossimi appuntamenti politici”.